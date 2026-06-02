Degustare il vino a 100 metri di profondità: l’esperienza unica nella Grotta Gigante

La Vitovska torna nel cuore della Terra per raccontare il Carso da una prospettiva insolita e suggestiva: quella delle profondità della Grotta Gigante. Venerdì 5 giugno 2026, dalle 17 alle 20, torna infatti Vitovska Underground, l’evento enologico che porta undici vignaioli del Comune di Sgonico-Zgonik a presentare uno dei vini più identitari del territorio in uno scenario naturale unico.

Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione propone nuovamente un’esperienza che unisce vino, territorio e patrimonio naturale, trasformando la Grotta Gigante in un percorso di degustazione immersivo. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 16.45 alla biglietteria della grotta, prima della discesa lungo il percorso accompagnati da guide esperte.

La Vitovska protagonista nel cuore del Carso

Al centro dell’iniziativa ci sarà la Vitovska, vino simbolo del Carso, capace di esprimere con freschezza, sapidità e mineralità il carattere di una terra segnata dalla roccia, dal vento e dalla vicinanza del mare. In un ambiente fatto di silenzio, pietra e profondità, i partecipanti potranno scoprire le diverse interpretazioni di questo vitigno, espressione autentica della cultura vitivinicola carsica.

Saranno undici i vignaioli presenti: Vodopivec, Skerlj, Bajta, Budin, Ostrouska, Milič Zagrski, Fabjan, Žbogar, Pipan, Čotova klet e Martin Lovrenčič. Ad accompagnare la degustazione ci saranno anche assaggi del territorio a chilometro zero, proposti dall’azienda agricola Erika Šuc, situata a pochi passi dalla Grotta Gigante.

Il percorso tra grotta, calici e degustazioni

Prima della discesa, ogni partecipante riceverà un calice e una sacca porta-bicchiere. Il pubblico sarà suddiviso in due gruppi, con accessi separati, e accompagnato lungo il percorso dalle guide della grotta, che racconteranno curiosità e particolarità di uno dei luoghi naturali più affascinanti del territorio.

Le degustazioni si svolgeranno in due postazioni panoramiche allestite all’interno del percorso. A metà visita, i gruppi si scambieranno di postazione, così da permettere a tutti i partecipanti di conoscere e assaggiare tutti i vini proposti dai produttori presenti.

Vitovska Underground non sarà quindi soltanto una degustazione, ma un vero racconto del Carso attraverso uno dei suoi vini più rappresentativi, in un contesto capace di amplificare il legame tra natura, cultura e tradizione vitivinicola.

Biglietti e informazioni utili

Il costo di ingresso è di 35 euro. I biglietti sono disponibili tramite il sistema di prenotazione online della Grotta Gigante. Gli organizzatori consigliano di indossare una giacca o una felpa, poiché la temperatura interna della grotta è di circa 11 gradi, e scarpe comode con suola in gomma.

Il percorso prevede circa 100 metri di dislivello, con 500 gradini in discesa e 500 in salita. Per questo motivo l’evento è sconsigliato a persone con problemi respiratori, cardiaci o di deambulazione.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Viticoltori del Carso e dalla Grotta Gigante, in collaborazione con il Comune di Sgonico e CIOFS.