Scendono i prezzi di benzina e diesel in Slovenia: ecco quanto costano

Dalla mezzanotte sono entrati in vigore i nuovi prezzi di benzina e gasolio in Slovenia, con una riduzione importante per gli automobilisti che fanno rifornimento nelle stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale.

Il prezzo della benzina a 95 ottani scende di benzina a 95 ottani scende di 11,1 centesimi al litro, arrivando a 1,603 euro, mentre il gasolio cala di 10,6 centesimi, passando da 1,647 euro a 1,541 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno validi fino all’8 giugno compreso, salvo successive modifiche legate all’andamento dei mercati internazionali e alle decisioni previste dal sistema di aggiornamento sloveno.

La misura riguarda però soltanto i distributori fuori dalla rete autostradale. Lungo autostrade e superstrade slovene, invece, i prezzi restano liberi e vengono fissati direttamente dai gestori.

Come vengono calcolati i prezzi

Come spiegato dal ministero, i prezzi di benzina e gasolio continueranno a essere calcolati sulla base di una metodologia che tiene conto di diversi fattori. Tra questi rientrano l’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sui mercati mondiali e le oscillazioni del tasso di cambio tra dollaro ed euro.

I prezzi modello vengono definiti utilizzando le medie settimanali dei prodotti petroliferi minerali, in modo da adeguare periodicamente il costo alla pompa alle dinamiche internazionali.