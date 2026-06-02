La Notte dei Lettori torna a Udine con oltre 60 eventi e grandi ospiti

Dal 4 al 7 giugno torna il festival dedicato alla lettura, con oltre sessanta eventi in 29 luoghi della città. Inaugurazione con Gian Antonio Stella, poi lo spettacolo-concerto con Telmo Pievani e la Banda Osiris.

Udine si prepara a diventare, per quattro giorni, una grande città della lettura, dell’incontro e della riflessione. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno torna La Notte dei Lettori, giunta alla sua tredicesima edizione, con un programma diffuso che porterà in piazze, librerie, biblioteche, musei, giardini e spazi culturali oltre sessanta appuntamenti e più di cento ospiti.

Il tema scelto per il 2026 è “La cura – Vê cure – I care”, filo conduttore di incontri, letture, mostre, dibattiti, laboratori e spettacoli che animeranno le 29 stazioni del festival. La manifestazione è organizzata dal Comune di Udine, Città che Legge, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, sotto la direzione artistica di Martina Delpiccolo.

Il festival come laboratorio a cielo aperto

Per l’assessore all’Istruzione, Università e Cultura Federico Angelo Pirone, La Notte dei Lettori rappresenta un’occasione per trasformare Udine in un vero laboratorio culturale a cielo aperto, grazie alla collaborazione tra istituzioni, biblioteche, librerie, associazioni, partner privati e realtà del terzo settore.

L’obiettivo, ha sottolineato l’assessore, è fare del libro e della parola strumenti capaci di riscoprire la socialità, avvicinare generazioni diverse e affrontare le grandi sfide del presente. Il concetto di cura sarà declinato in molte direzioni: dall’ambiente alla memoria storica del territorio, con un’attenzione particolare al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976, fino ai diritti, alle fragilità umane e ai percorsi dedicati ai più giovani.

“Una comunità che legge e che si incontra è una comunità che cresce unita”, ha ricordato Pirone, evidenziando il valore civile e sociale della manifestazione.

La cura come filo rosso del programma

A spiegare il senso profondo del tema è anche la direttrice artistica Martina Delpiccolo, secondo cui la cura è ciò che fa la differenza in ogni ambito: nelle relazioni, nel lavoro, nelle passioni, nella vita privata e in quella collettiva.

Nel programma del festival, la cura diventa così cura della comunità, del territorio, della parola, dei diritti, della memoria, del benessere, del patrimonio, delle relazioni, delle fragilità, dell’ambiente e della creatività. Una sorta di manifesto che attraverserà i diversi appuntamenti, dando spazio anche alle nuove generazioni come protagoniste attive di questo percorso.

L’inaugurazione con Gian Antonio Stella

L’apertura ufficiale è in programma giovedì 4 giugno alle 18, nell’ex Chiesa di San Francesco, con la lectio magistralis “Patria, patrie, patrimonio” di Gian Antonio Stella.

Lo scrittore e giornalista, storica firma del Corriere della Sera, dedicherà il suo intervento al Friuli e al rapporto con le diverse identità che ciascuno porta con sé. Prendendo spunto dall’immagine delle patrie come “matrioske”, l’incontro affronterà il tema delle appartenenze e delle ricchezze culturali, artistiche e paesaggistiche, con particolare attenzione a Udine e Venzone, indicate dallo stesso Stella come esempi significativi del cosiddetto modello Friuli.

Gian Antonio Stella, editorialista e inviato di politica, economia e costume, è autore di numerosi libri d’inchiesta, spesso scritti insieme a Sergio Rizzo, tra cui La casta, La deriva, Vandali e Se muore il Sud. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Colonos e con il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Telmo Pievani e Banda Osiris per parlare di acqua e ambiente

Sempre giovedì, alle 21.15, l’ex Chiesa di San Francesco ospiterà “AquadueO – Un pianeta molto liquido”, spettacolo-concerto della Banda Osiris con il filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani.

L’acqua diventerà il punto di partenza per un viaggio musicale e ironico tra i grandi problemi ambientali del nostro tempo: inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra e responsabilità collettive. Attraverso musica, comicità e divulgazione scientifica, la Banda Osiris e Pievani offriranno uno sguardo originale e coinvolgente su un pianeta sempre più fragile.

Lo spettacolo, co-prodotto da Aboca, è realizzato in collaborazione con il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Mostre, laboratori e dibattiti nella prima giornata

La giornata inaugurale proporrà anche numerosi altri appuntamenti. Sono previste visite guidate alle mostre allestite all’Università degli Studi di Udine e nelle librerie Tarantola e Martincigh, oltre a laboratori filosofici alla Biblioteca civica Vincenzo Joppi.

Alle 20, alla Loggia del Lionello, spazio all’incontro-dibattito “Decolonizzare la mente. Prendersi cura dall’oppressione coloniale e neo-coloniale”, con Francesca Giommi e Umberto Marin.

Il programma.