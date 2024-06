Eventi, ordinanze e allerte: il Comune di Cividale informa i cittadini via cellulare

Canali whatsapp e telegram del Comune di Cividale.

Prosegue la digitalizzazione del Comune di Cividale del Friuli e il sistema di comunicazione si arricchisce di due nuovi strumenti (attivati da pochi giorni): i canali di messaggistica WhatsApp e Telegram, che vanno ad aggiungersi al sito istituzionale e ai canali social già attivi e permetteranno di ricevere in tempo reale sullo smartphone le notizie e gli avvisi di pubblica utilità insieme a tutti gli aggiornamenti.

“Abbiamo deciso di implementare i canali di comunicazione dell’amministrazione sia per rendere ancora più efficiente il servizio offerto sia per raggiungere una platea di cittadini ancora più vasta in modo diretto ed immediato – dichiara Giorgia Carlig, vicesindaco e assessore all’Innovazione Tecnologica -. L’interfaccia semplice e intuitiva di WhatsApp e Telegram, infatti, rendono i nuovi canali accessibili a persone di tutte le età e con diverse competenze tecnologiche, promuovendone anche l’inclusione digitale”.

“Attraverso, quindi, l’invio e la ricezione di vari tipi di contenuti, come testi, immagini, video, documenti e link, la volontà dell’amministrazione è quella di facilitare la condivisione di informazioni dettagliate e complete, promuovendo un maggior coinvolgimento e soddisfazione dei cittadini”.

I due canali sono pertanto fruibili anche da chi non usa facebook, social attraverso il quale l’Amministrazione opera da tempo e comunica tutte le sue attività tramite la pagina @Comune di Cividale del Friuli.

Nel caso dei nuovi canali iscriversi è semplice e gratuito per tutti gli utenti WhatsApp e Telegram: gli interessati potranno seguire le news accedendo ai link https://bit.ly/WhatsAppComuneCividale per il Canale Whatsapp e https://t.me/ComuneCividale per il Canale Telegram.

Come funziona e che news saranno inviate.

Gli iscritti riceveranno i messaggi, ma non potranno rispondere. L’iscrizione è in pieno anonimato, infatti non è prevista alcuna comunicazione né visualizzazione del proprio numero telefonico; anche seguire il canale non comporta la rilevazione del proprio nome e numero di telefono né da parte dell’amministrazione né dagli altri iscritti.

Sarà possibile leggere notizie del Comune di Cividale del Friuli in materia di viabilità / ordinanze, comunicazioni dal sindaco, news dagli uffici comunali e dalla protezione civile, allerte meteo, interruzioni dell’energia elettrica, ordinanze della polizia locale, cultura, turismo, sport, eventi e manifestazioni, politiche sociali, pari opportunità, politiche giovanili, servizi scolastici, urbanistica e patrimonio.