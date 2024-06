Maltempo in Friuli, nuovi temporali in arrivo: le previsioni

La situazione maltempo in Friuli e le previsioni.

Saranno due giorni ancora all’insegna del maltempo e dei temporali in Friuli, dove una saccatura atlantica continua a far affluire vero il Nord Italia correnti sud-occidentali umide e fresche, mantenendo instabilità atmosferica diffusa. Dalle ore 6 di oggi l’intensità dei temporali si è attenuata con alcune celle che hanno principalmente interessato la bassa pianura, la costa e soprattutto il Carso. Dalle ore 6 a Sgonico sono stati registrati 35 mm di pioggia, di cui 24 mm in un’ora. In tutte le altre zone le piogge sono risultate deboli o al più moderate, solo con locali rovesci più consistenti.

Le previsioni.

Oggi in giornata e mercoledì rimarrà ancora decisamente instabile per l’afflusso di persistenti correnti sudoccidentali, che in quota saranno progressivamente più fresche. Saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge anche intense, più probabili verso est ma anche con pause senza piogge. Qualche temporale tra la sera di martedì e la notte di mercoledì potrà essere forte, specie tra bassa pianura e costa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata.

Gli effetti al suolo.

Dalle ore 6 di questa mattina sono pervenute in SOR ulteriori segnalazioni relative ad allagamenti nel comune di Udine, Ronchis, Fagagna e Bagnaria Arsa. Inoltre si segnala la caduta di un albero a Castelnovo del Friuli.

I fiumi.

La rete di monitoraggio ha evidenziato il superamento della soglia di guardia per l’idrometro di Madrisio sul Tagliamento, attualmente con andamento costante e per l’idrometro di San Cassiano, nel bacino del Livenza, per il quale nelle prossime ore si prevede una diminuzione del livello.

Le precipitazioni.

Lle piogge massime registrate, per diversi intervalli temporali, nelle ultime 6 ore, nelle 4 zone di allerta.