Musei aperti e concerto gratuito in piazza per Ferragosto a Cividale del Friuli.

Ferragosto a Cividale, musei aperti e concerto gratuito in piazza. Un grande evento musicale in piazza, a ingresso libero e gratuito, per festeggiare la conclusione degli Incontri di Musica da Camera che hanno allietato la città per 15 giorni con una ventina di concerti. Alle ore 21, in Foro Giulio Cesare, con ingresso libero e gratuito, il 15 agosto si esibirà al pianoforte il Maestro Eduard Kunz su musiche di Mussorgsky e Rachmaninov.

Si tratta dell’ultimo concerto degli Incontri di Musica da Camera organizzati dalla Associazione Musicale Sergio Gaggia e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli. Cividale del Friuli propone ai turisti e ai cittadini un Ferragosto ricco anche di arte, storia e cultura: il 15 agosto sarà infatti possibile visitare tutti i musei cittadini.