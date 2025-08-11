Oltre 500 sfidanti e tanti nomi di primo piano al Master del 23esimo torneo internazionale di scacchi di Spilimbergo.

Oltre 500 sfidanti, per un evento da record: è iniziato sabato il Master del 23° Torneo Internazionale di scacchi di Spilimbergo, organizzato dal Circolo Le Due Torri, evento con la partecipazione record di 540 giocatori nei 4 tornei di fascia: oltre al Master over 2000 elo di 9 turni, ci sono il torneo A (1700-2100 elo), B (1400 – 1800 elo) e il C (under 1500 elo) di 7 turni. Si gioca nel centro sportivo La Favorita in via Abeti fino a ferragosto con un montepremi complessivo di 8000 euro.

Il torneo di Spilimbergo si conferma quindi come il più importante evento scacchistico d’Italia – non solo quindi per numero, ma anche per forza di gioco dei partecipanti, con16 Grandi Maestri, 25 Maestri Internazionali e 50 Maestri Fide, con quattro over 2600 elo annunciati: l’ucraino Anton Korobov, il belga Daniel Dardha, il tedesco Alexander Donchenko e l’ungherese Tamas Banusz.

Si gioca ogni giorno alle 15.30, martedì 12 e a ferragosto anche alle 9.30, mentre martedì 12 è previsto anche un torneo biltz serale alle 21.00. Previste come sempre ampie ricadute positive sul turismo nelle strutture ricettive dello spilimberghese, San Daniele e dintorni.