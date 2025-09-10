Le associazioni animaliste GattolandiaCividale e Zampette Cormonesi, insieme alla squadra e alla dirigenza della Ueb Gesteco Basket Cividale, lanciano un’importante campagna di sensibilizzazione a favore delle adozioni nei gattili e nei canili della nostra regione.

Arnaldo Zorzetto, presidente di GattolandiaCividale e promotore dell’iniziativa, anticipa il programma dedicato: Sabato 27 settembre sarà istituita, in collaborazione con i volontari di Fare Verde FVG, presso l’Eurospar Forte al Borc Di Cividat , una raccolta alimentare destinata agli amici a quattro zampe meno fortunati del territorio. Chi vorrà infatti aggiungere alla propria spesa alimenti e accessori per gli animali in difficoltà, li potrà lasciare negli appositi cestini e carrelli di raccolta, organizzati e presidiati dai volontari presenti. Durante l’arco della stessa giornata, presso il palazzetto dello sport, avrà luogo un’altra iniziativa: ad anticipare la prima partita di campionato tra la Ueb Gesteco e la Fortitudo Bologna, ci saranno le mascotte Silvestro e Poldone, che regaleranno a tutti i bambini presenti dei coloratissimi gadgets. In tale occasione, i volontari di GattolandiaCividale e Zampette Cormonesi presenteranno il progetto “Io adotto”.

La giornata successiva, domenica 28 settembre, in occasione del prossimo Baule del Diavolo a cura della Proloco di Cividale, sempre particolarmente disponibile per queste iniziative, sarà presente un gazebo in Foro Giulio Cesare, con oggettistica che potrà essere acquistata ad offerta libera. Il ricavato verrà interamente impiegato nell’acquisto di cibo e medicinali a favore di cagnolini e gattini bisognosi. Nel pomeriggio, alle 15, la squadra Ueb Gesteco Basket, sarà inoltre presente all’iniziativa con i giocatori e i vertici della società, per sensibilizzare le persone ad adottare gli amici a quattro zampe ospiti nelle strutture della nostra regione.

Gli organizzatori ringraziano fin da ora tutti coloro che hanno aderito all' iniziativa, riuscendo a rendere concreta questa splendida 'missione'.