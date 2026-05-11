Le previsioni in Friuli Venezia Giulia di martedì 12 maggio

Meteo instabile sul Friuli Venezia Giulia fino alla prima parte della giornata. Notte e mattinata all’insegna del maltempo, con cielo coperto e probabili rovesci temporaleschi, localmente anche intensi. I fenomeni interesseranno soprattutto la parte occidentale della regione fino alla tarda mattinata, mentre a est il peggioramento potrà protrarsi fino al primo pomeriggio. Neve in montagna: la quota neve inizialmente si manterrà attorno ai 2300 metri, ma è previsto un rapido calo fino a circa 1000 metri sulle Alpi Giulie e intorno ai 1200 metri sul resto dell’area montana.

Bora e vento forte sulla costa

Dalla mattinata è previsto un deciso cambio di ventilazione. Dopo il vento moderato da sud che soffierà sulla costa durante la notte, arriveranno correnti sostenute da nord sulla montagna e sulla pianura. Nel corso della giornata entrerà poi Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali del Friuli Venezia Giulia, con possibili raffiche anche forti.

Migliora dal pomeriggio

Dal pomeriggio il tempo tenderà a migliorare progressivamente a partire da nord, con schiarite sempre più ampie e cielo sereno o poco nuvoloso entro sera. Le temperature saranno in calo soprattutto in montagna. In pianura le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, con massime tra 18 e 20. Sulla costa minime tra 11 e 13 gradi e massime tra 17 e 19. A quota 1000 metri sono previsti circa 6 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura scenderà fino a -1 grado.