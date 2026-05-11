Trent’anni dopo le prime laureate, a Udine quasi metà dei matematici è donna

Trent’anni fa erano soltanto tre. Oggi rappresentano quasi la metà dei laureati in matematica dell’Università di Udine. È il percorso raccontato dai numeri diffusi dall’Ateneo friulano in occasione della Giornata internazionale delle donne in matematica, in programma il 12 maggio.

Dal 1996 a oggi, infatti, il 46% dei laureati in matematica all’Università di Udine è donna. Su 752 laureati complessivi, le studentesse sono state 343. Il corso di laurea, gestito dal Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, era stato attivato nell’anno accademico 1992-1993.

L’incontro all’Università di Udine

Per celebrare la ricorrenza, martedì 12 maggio alle 16 l’auditorium della Biblioteca scientifica di Udine ospiterà un evento dedicato al contributo femminile alla matematica. Protagonista dell’incontro sarà Alice Cortinovis, ricercatrice in Analisi numerica all’Università di Pisa, che terrà un seminario dal titolo “Approssimazione di matrici tramite campionamento casuale”.

A seguire verrà proiettato il documentario “Secrets of the Surface: the mathematical vision of Maryam Mirzakhani”, dedicato alla matematica iraniana che nel 2014 diventò la prima donna a ricevere la Medaglia Fields, il più importante riconoscimento internazionale della disciplina.

«Corsi sempre più flessibili e vicini agli studenti»

“I corsi di laurea e di laurea magistrale in Matematica dell’Università di Udine – spiega il coordinatore Dimitri Breda – si stanno ampiamente rinnovando per favorire la scelta attiva degli studenti nella progettazione del piano di studi preservando la qualità dei corsi”.

“Qualità – aggiunge – che si traduce in valori di saturazione sia per quanto riguarda l’apprezzamento da parte degli studenti, sia per quanto concerne i parametri di occupazione post-laurea”.

Il lavoro nelle scuole e la sfida del gender gap

Il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche è impegnato da anni nella divulgazione scientifica e nella promozione delle materie Stem anche attraverso il Piano lauree scientifiche.

“Migliorare il rapporto di genere nelle iscrizioni ai corsi di laurea scientifici è un obiettivo da perseguire con iniziative come questa, in cui sottolineiamo il contributo femminile alla matematica”, sottolinea il direttore del dipartimento Alberto Marcone. L’iniziativa rientra nelle attività coordinate da Rossana Vermiglio nell’ambito del Piano lauree scientifiche Matematica.

Chi è Alice Cortinovis

Alice Cortinovis si occupa di algebra lineare numerica e algoritmi probabilistici, con particolare attenzione alle approssimazioni di rango basso di matrici, al calcolo di funzioni di matrici e ai metodi di Krylov.

Ha conseguito il dottorato alla Scuola politecnica federale di Losanna ed è stata postdoc e assistant professor all’Università di Stanford. Nel corso della sua carriera ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il Leslie Fox Prize e l’Householder Prize.