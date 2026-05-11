Lignano Sunset Festival: arrivano i The Kolors e il grande show su Michael Jackson

Il Lignano Sunset Festival si arricchisce di nuovi appuntamenti che animeranno il mese di agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il programma prevede il concerto dei The Kolors il 13 agosto, uno spettacolo dedicato al mondo del K-pop il 29 agosto e un tributo a Michael Jackson il 30 agosto, tutti in programma alle ore 21.00.

L’evento è organizzato da Zenit srl in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Informazioni e programma sono disponibili su www.azalea.it



Il concerto dei The Kolors a Lignano.

Grande ritorno in Friuli Venezia Giulia per i The Kolors, tra le band pop più popolari della scena italiana contemporanea. Stash e compagni si esibiranno giovedì 13 agosto sul palco dell’Arena Alpe Adria, con inizio alle 21.00. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.

Il gruppo, reduce dalla pubblicazione del nuovo singolo “Rolling Stones”, ha annunciato anche il tour estivo “THE KOLORS LIVE 2026”, che segna il ritorno alla dimensione live. Il brano è descritto come un mix tra reggae e funk-pop, con una nuova evoluzione del sound della band.

I The Kolors sono formati da Stash, Alex Fiordispino e Dario Iaculli. Il successo arriva nel 2015 con la vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi e la hit “Everytime”, diventata uno dei brani simbolo dell’estate italiana. Nel corso degli anni la band ha consolidato la propria identità musicale mescolando pop, funk ed elettronica con sonorità internazionali, affermandosi anche grazie a partecipazioni al Festival di Sanremo.

K-Pop protagonista il 29 agosto

Sabato 29 agosto l’Arena Alpe Adria ospiterà uno spettacolo interamente dedicato al mondo del K-pop. Lo show porterà sul palco atmosfere ispirate agli idoli coreani, con coreografie spettacolari e una forte componente scenica. Il K-Pop Tribute è pensato come un’esperienza immersiva che unisce musica, danza ed elementi visivi, costruita come una vera e propria avventura tra energia e immaginario fantasy.

Il tributo a Michael Jackson il 30 agosto

Domenica 30 agosto sarà invece il momento del tributo a Michael Jackson con lo spettacolo “Legend The Show Michael Jackson in Orchestra”. Protagonista sarà il performer Wendel Gama nei panni del Re del Pop.

Lo show mette insieme orchestra, live band e corpo di ballo in una produzione scenica imponente, costruita per riportare sul palco la potenza iconica della musica di Michael Jackson. In un momento in cui l’eredità di Michael Jackson torna più viva che mai, questo show accende ricordi, emoziona chi c’era e conquista chi lo scopre oggi per un omaggio a un artista che non appartiene a un’epoca, ma a tutte.