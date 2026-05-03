Vasto incendio a Trieste, bruciati oltre 3mila metri quadrati

Vasto incendio di sterpaglie nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Trieste: le fiamme sono divampate nell’area dei ripetitori televisivi di via Bonomea. L’allarme è scattato poco prima delle 18, con l’intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando giuliano.



Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Opicina con un’autopompa e un mezzo fuoristrada dotato di modulo AIB (Antincendio Boschivo), supportati successivamente da un’autobotte e da un secondo mezzo fuoristrada attrezzato per gli incendi boschivi.

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, le fiamme sono state bloccate prima che potessero raggiungere una pineta situata a poca distanza dall’area interessata dal rogo. Una situazione che avrebbe potuto aggravarsi rapidamente, soprattutto a causa della vegetazione secca presente nella zona.



Le operazioni di spegnimento sono poi proseguite con il supporto di tre squadre di volontari AIB della Protezione Civile, impegnate nell’eliminazione dei focolai residui e nella successiva bonifica dell’area bruciata.

Distrutti oltre 3mila metri quadrati di vegetazione

Secondo una prima stima, l’incendio ha interessato una superficie superiore ai 3.000 metri quadrati. Nonostante la vicinanza ai ripetitori televisivi, le strutture non hanno riportato danni. Restano ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.