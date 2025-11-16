La protezione civile di Cividale del Friuli festeggia i 45 anni

Le celebrazioni per i 45 anni della protezione civile di Cividale del Friuli.

Nel segno della memoria del post-terremoto del ’76 e di una tradizione di impegno civico lunga 45 anni, Cividale del Friuli ha celebrato l’anniversario del proprio gruppo di volontari della Protezione civile.

“L’esperienza dei volontari di Protezione civile di Cividale del Friuli è nata sulla scia della stagione luminosa della ricostruzione post-terremoto e deve continuare. C ontiamo per questo che il decreto-legge del Governo possa trovare quelle integrazioni necessarie a configurare la relazione tra sindaco e volontari come non riconducibile all’alveo di un rapporto di lavoro subordinato”, ha affermato l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

L’assessore ha ringraziato il Governo per aver varato il provvedimento che ha posto le basi per una soluzione normativa definitiva al caso sollevato dal rinvio a giudizio del sindaco di Preone e dal coordinatore locale del gruppo di Protezione civile a seguito della morte di un volontario nel luglio del 2023, colpito dalla caduta di un ramo durante operazione di soccorso.

L’attività dei volontari di Cividale è, infatti, ferma da sei mesi in via prudenziale in attesa di garanzie di legge precisate, anche se proseguono le attività di formazione. “Stante che nessuno rinuncia alle proprie responsabilità e nessuno vuole salvacondotti – ha sostenuto Riccardi -, non potranno essere dei codicilli a fermare un’attività tanto meritoria: la nostra società, la nostra Regione, i nostri Comuni non sarebbero ciò che sono senza l’azione di queste giubbe azzurre e gialle che fanno parte della nostra vita, del nostro cuore e della nostra storia”.

“Dopo il sisma del ’76, il sistema della Protezione civile regionale – è stato ricordato dall’assessore – ha dovuto misurarsi, e l’ha fatto in maniera brillante, con almeno altre due sfide di immane portata: la pandemia e la gestione degli sfollati dopo l’invasione dell’Ucraina”. Ai volontari cividalesi Riccardi ha espresso pertanto “gratitudine per ciò che hanno fatto e per ciò che faranno” e quanti tra loro vantano più di dieci anni di servizio sono stati premiati nella sala del Consiglio comunale con un attestato, in una cerimonia che ha visto la presenza del sindaco Daniela Bernardi.

La giornata dedicata alla ricorrenza dei 45 anni del gruppo volontario comunale era iniziata con la celebrazione di una messa nel Duomo conclusa con la lettura della preghiera del Volontario di protezione civile.