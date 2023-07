Gino Pontarini ha fatto un volo di 10 metri.

Si chiamava Gino Pontarini l’uomo che questo pomeriggio, attorno alle 15, è caduto dal capannone da un’altezza di una decina di metri, perdendo la vita sul colpo.

L’uomo, un 70enne originario di Buttrio ma residente a Cividale, stava facendo manutenzione ad un lucernaio (forse dopo i danni del maltempo) sull’edificio di via Zona Industriale ad Azzida di San Pietro al Natisone, la ex falegnameria Sittaro di cui era stato titolare. La struttura, però, ha ceduto e lui è caduto all’interno. I sanitari giunti sul posto hanno avviato le manovre salvavita, ma per Pontarini non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Pietro al Natisone e quelli del Norm di Cividale.