Al Parco Acrobati del Sole di Cividale ritorna l’incredibile “Indian Spirit show”

È un ritorno in pompa magna quello degli eclettici e straordinari artisti che ancora una volta lasceranno a bocca aperta gli spettatori al Parco di Falconera Acrobati del Sole, a Cividale. Lo spettacolo, che si terrà nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 agosto, avrà inizio alle 21 e, come da tradizione, coinvolgerà gli spettatori con musiche, effetti speciali e racconti affascinanti.

La storia narrata porterà in un viaggio lontano, dove un vecchio capo tribù racconta alla nipotina la leggenda di due lupi, che simboleggiano le forze antagoniste e contrastanti dentro ogniuno di noi. La scelta sarà dirimente: quale dei due lupi verrà nutrito e perché? Un lungo percorso nel quale non mancheranno suspance, simboli, suoni, magia della spiritualità nativa.

Un tributo all’armonia tra essere viventi e natura e soprattutto all’equilibrio dell’anima. Falchi e aquile sorvoleranno l’arena, acrobazie mozzafiato a cavallo, mangiafuoco, ritmo e libertà. Uno spettacolo a dir poco straordinario, dove la terra vibra, l’ aria canta e il fuoco danza. Inoltre, -last but not least- la ciliegina sulla torta : MI-KA-EL de “Gli Angeli di Fuoco” ritorna per una platea che attende trepidante le sue performances dal 2022, anno in cui lasciò lo storico gruppo. Questo sarà il saluto al suo pubblico e anche alle “magie del fuoco”. Il cuore pulsante del parco attende gli spettatori , per incantare chi è novizio e riconfermarsi a chi ne è affezionato. I biglietti per lo spettacolo sono reperibili online tramite il sito ufficiale Acrobati del Sole, oppure, in alternativa , direttamente in loco.