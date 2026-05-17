Momenti di apprensione nella serata di ieri, 16 maggio, a Moggio Udinese, dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta avvenuta in un’area boschiva della località Bevorchians, nei pressi del Torrente Aupa.

L’allarme ha attivato la Sores, che ha disposto l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino di Moggio Udinese, dei soccorritori della Guardia di Finanza e dell’equipaggio dell’elisoccorso regionale, mobilitati per raggiungere l’uomo dopo la segnalazione dell’incidente.

Secondo quanto ricostruito, il 67enne avrebbe riportato un trauma cranico in seguito alla caduta. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunato all’interno della zona boschiva, prestando le prime cure sul posto prima di procedere con l’immobilizzazione e il trasporto in barella fino alla strada più vicina.

Da lì è stata effettuata la delicata operazione di recupero con verricello per consentire il trasferimento a bordo dell’elicottero sanitario. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, ma le condizioni dell’uomo hanno reso necessario il trasporto aereo verso l’ospedale di Udine. L’intera operazione di soccorso si è svolta tra le 19.30 e le 22 circa.