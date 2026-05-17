Rifiuta l’alcoltest e spintona i Carabinieri: denunciato un 22enne

Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno intensificato i controlli sul territorio con una serie di servizi dedicati alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle violazioni al Codice della strada, sia nel capoluogo friulano sia in diversi comuni della provincia.

L’attività, svolta con numerose pattuglie coordinate dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, ha portato all’individuazione di tre casi di guida in stato di ebbrezza tra Tarcento, Cividale del Friuli e Bagnaria Arsa.

Tarcento: 22enne con tasso alcolemico oltre i limiti

Il primo episodio è stato registrato a Tarcento, dove un giovane friulano di 22 anni è stato fermato e sottoposto ad alcoltest. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,36 grammi per litro, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente di guida e l’affidamento del veicolo a un carroattrezzi.

Cividale: rifiuta l’alcoltest e tenta di sottrarsi al controllo

Un secondo intervento è avvenuto a Cividale del Friuli, dove un altro 22enne, di nazionalità straniera, è stato denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Durante il controllo il giovane avrebbe inoltre cercato di sottrarsi agli accertamenti spintonando i militari impegnati nell’operazione.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è stato segnalato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Anche in questo caso la patente è stata ritirata con conseguente sospensione e il mezzo affidato a un carroattrezzi.

Bagnaria Arsa: donna positiva all’alcoltest

Il terzo caso riguarda una donna di 46 anni residente nella Bassa Friulana, fermata a Bagnaria Arsa. Sottoposta ai controlli, è risultata positiva all’alcoltest con un valore di 0,96 grammi per litro. Per la conducente è scattata la denuncia con il contestuale ritiro della patente.

Le attività di controllo rientrano nei servizi predisposti dalle forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza sulle strade del territorio provinciale e contrastare comportamenti potenzialmente pericolosi alla guida.