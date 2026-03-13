Cividale, al via i lavori per il Polo delle Emergenze di Sanguarzo

Firmato il contratto per il Polo delle Emergenze di Sanguarzo

Un nuovo passo avanti per rafforzare il sistema di sicurezza e gestione delle emergenze nel territorio di Cividale del Friuli. Con la firma del contratto d’appalto prende ufficialmente il via il progetto per la realizzazione del Polo delle Emergenze in località Sanguarzo, destinato a diventare un punto di riferimento operativo per la Protezione civile e per le attività di soccorso dell’intero comprensorio. L’apertura del cantiere è prevista entro il mese di marzo, con una durata stimata delle opere di 120 giorni.

Un investimento da 600mila euro

Il progetto nasce da un’operazione di razionalizzazione amministrativa avviata nel 2024, quando la Giunta comunale ha deciso di accorpare in un unico lotto funzionale tre distinti finanziamenti della Protezione civile regionale.

L’investimento complessivo ammonta a 600 mila euro, di cui 10 mila euro finanziati direttamente dal Comune. Dopo il parere favorevole sul progetto esecutivo arrivato nel dicembre 2025, gli uffici comunali hanno completato le procedure di gara e affidato i lavori.

L’intervento prevede una durata stimata di circa 120 giorni per le opere principali. Parallelamente, l’Ufficio comunale di Protezione civile è già al lavoro per reperire ulteriori risorse che consentano di completare le finiture dell’opera attraverso nuovi canali di finanziamento.

Bernardi: “Un cuore operativo per la sicurezza”

Per il sindaco Daniela Bernardi la firma del contratto rappresenta un passaggio fondamentale per la città. “Non stiamo solo costruendo un edificio – ha dichiarato – ma un vero e proprio cuore operativo capace di proteggere i cittadini e coordinare i soccorsi con un’efficienza mai vista prima nel nostro comprensorio. È una promessa mantenuta verso il territorio”.



L’assessore ai Lavori pubblici Stefano Coceano sottolinea il lavoro di coordinamento degli uffici comunali. “Siamo riusciti a trasformare tre diversi finanziamenti in un unico lotto funzionale grazie a una attività di razionalizzazione degli uffici. L’avvio del cantiere entro marzo, con una previsione di soli 120 giorni per le opere principali, dimostra la nostra volontà di consegnare alla comunità un’infrastruttura moderna in tempi certi e rapidi”.



“Il Polo delle emergenze non è un intervento isolato, ma il cuore di un’area strategica che già ospita il distaccamento dei Vigili del Fuoco, il magazzino comunale e la piazzola per l’elisoccorso – proseguono sindaco e assessore – Il masterplan, iniziato sotto la guida dell’assessore Ruolo, prevede di integrare in questo hub un magazzino regionale per la manutenzione del territorio, la nuova sede della Protezione Civile Comunale, un edificio dedicato alla Croce Rossa”.

Un hub della sicurezza già al centro di un’area strategica

Il Polo delle Emergenze sorgerà in una zona già destinata a servizi fondamentali per la gestione delle criticità. L’area di Sanguarzo ospita infatti il distaccamento dei Vigili del fuoco, il magazzino comunale e la piazzola per l’elisoccorso.

Il progetto rientra in un masterplan più ampio, avviato negli anni scorsi, che punta a trasformare l’area in un vero hub della sicurezza. Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di un magazzino regionale per la manutenzione del territorio, la nuova sede della Protezione civile comunale e un edificio destinato alla Croce Rossa.

Nuova rotatoria sulla statale per i mezzi di soccorso

A completare l’opera, il Comune sta lavorando insieme ad Anas alla progettazione di una nuova rotatoria sulla Strada statale, pensata per migliorare l’accesso al Polo delle Emergenze. “La rotatoria risponde a una doppia esigenza – spiega il sindaco Bernardi – perché da un lato garantirà un accesso rapido e sicuro ai mezzi di soccorso in uscita dal Polo, dall’altro, fungerà da fondamentale moderatore del traffico in un tratto che le analisi tecniche indicano come particolarmente pericoloso a causa delle elevate velocità di percorrenza.”

“Il Polo delle Emergenze non può prescindere da un accesso rapido e sicuro – spiega l’assessore comunale alla Protezione Civile e Viabilità, Davide Cantarutti: . La nuova rotatoria sulla Statale, su cui stiamo lavorando con Anas, permetterà ai mezzi di soccorso di immettersi nel traffico senza rischi, riducendo drasticamente la velocità in un tratto storicamente critico. Desidero esprimere un profondo ringraziamento alla Protezione Civile Regionale per l’importante stanziamento concesso, che ha reso possibile l’avvio di quest’opera. Per quanto riguarda il completamento definitivo e le finiture, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile è già attivo per il reperimento di ulteriori fondi necessari attraverso i nuovi canali di finanziamento disponibili.”