Il Natisone per Tutti: due giornate per prendersi cura del fiume e imparare a rispettarlo

Due giornate dedicate al fiume Natisone.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Il Natisone per Tutti”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione e pulizia del fiume Natisone, giunta alla sua quarta edizione. Promossa dal Comune di Cividale del Friuli in collaborazione con l’Associazione Fare Verde Forum Iulii e numerose realtà del territorio, la manifestazione si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 aprile, coinvolgendo scuole, cittadini e volontari in un’azione concreta a tutela dell’ambiente fluviale.

Il programma delle due giornate dedicate al Natisone.

Il primo momento sarà venerdì 11 aprile, con attività didattiche dedicate ai bambini delle scuole primarie, in programma dalle 14 alle 15.30 presso la spiaggetta di Borgo Brossana. I piccoli partecipanti riceveranno nozioni di educazione ambientale da parte dei volontari di Fare Verde e dei sub dell’A.S.D. Manta Sub Cividale, imparando il valore della cura e del rispetto per il fiume.

Il cuore dell’iniziativa si svolgerà però sabato 12 aprile, giornata aperta a tutta la cittadinanza. Dalle 9 alle 10 è prevista la registrazione dei partecipanti sotto la Loggia Municipale, dove verranno distribuiti mappe e materiali per la raccolta dei rifiuti. Subito dopo si partirà con la pulizia degli accessi al Natisone, che proseguirà fino alle 12, con il supporto anche degli studenti del Liceo del Convitto Paolo Diacono. I materiali per la raccolta saranno forniti da Net Spa, mentre le adesioni vengono coordinate da Fare Verde (fvg.fareverde@gmail.com – 347 7671827).

Le dichiarazioni.

“Desidero ringraziare pubblicamente tutte le associazioni che, ormai da quattro anni, si rendono disponibili per riproporre questo appuntamento – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Rita Cozzi – portando avanti un importante messaggio di sensibilizzazione ambientale per le future generazioni”.

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco Giorgia Carlig, presidente del Contratto di Fiume Natisone: “Vogliamo valorizzare il fiume come risorsa naturale e sociale, promuovendo progetti come Vivere il Natisone in Sicurezza, che da settembre coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie per far conoscere il territorio fluviale e imparare a viverlo con consapevolezza e responsabilità”.

A supporto della giornata anche il Gruppo Comunale della Protezione Civile, come conferma l’assessore Davide Cantarutti: “Anche quest’anno i nostri volontari saranno presenti per affiancare la cittadinanza in un’iniziativa che coniuga educazione, sicurezza e tutela ambientale”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto e si consiglia un abbigliamento adeguato. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.