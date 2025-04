L’Università di Trieste sarà guidata per la prima volta da una Rettrice

Alla carica di rettrice dell’Università di Trieste si sono candidate due donne.

L’Università di Trieste sarà guidata per la prima volta nella sua storia da una Rettrice: alla chiusura dei termini, sono state presentate ufficialmente le candidature di Ilaria Garofolo e Donata Vianelli. Sarà una delle due docenti a ricoprire il ruolo della massima carica accademica per i prossimi sei anni: entrerà in carica il prossimo 1° agosto 2025 per concludere il mandato il 31 luglio 2031.

Le elezioni si svolgeranno – per la prima volta in modalità telematica – con un primo turno in programma martedì 6 maggio e, nel caso che nessuna delle due candidate raggiunga il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con un eventuale turno di ballottaggio martedì 13 maggio.

A esprimersi è chiamato un corpo elettorale di circa 1.500 membri della comunità accademica, espressione di tutte le sue componenti, così composto: i docenti di ruolo e i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo – a tempo indeterminato e determinato – con voto ponderato (20% degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori), i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS e nei dieci Consigli di Dipartimento, i rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei dieci Consigli di Dipartimento.