Alanis Morrisette incanta Villa Manin: concerto da tutto esaurito

Il concerto di Alanis Morrisette ha dato il via ai concerti estivi a Villa Manin.

Un grande evento musicale ha inaugurato la stagione dei concerti estivi a Villa Manin di Passariano: Alanis Morissette, celebre artista canadese, ha calcato il palco in una serata che ha registrato il tutto esaurito. L’appuntamento, primo importante evento internazionale del cartellone GO!2025 & Friends, ha confermato il ruolo del Friuli Venezia Giulia come protagonista nel panorama culturale e turistico europeo.

Il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha sottolineato pochi minuti prima dell’inizio dello show il valore di un simile appuntamento: “Aprire la stagione concertistica con un’artista del calibro di Alanis Morissette significa offrire al pubblico regionale un grande spettacolo e rafforzare la vocazione culturale e turistica della nostra terra”. Il successo è evidente: tutti i 9.000 biglietti sono stati venduti in pochi giorni, con persone arrivate anche da regioni limitrofe come Veneto, Slovenia e Austria.

Anzil ha inoltre evidenziato l’importanza di Villa Manin, non solo come straordinario patrimonio monumentale, ma come centro culturale polifunzionale: “Le barchesse e le esedre si trasformano in un’agorà, uno spazio ideale per concerti e manifestazioni estive che arricchiscono l’offerta culturale regionale”. La stagione proseguirà con nomi di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Brunori Sas, Irama, Ghali, Anna, Gianna Nannini, Sting, Umberto Tozzi, Riccardo Muti, Giorgia e Alessandra Amoroso. Villa Manin si conferma dunque il cuore pulsante della cultura in Friuli Venezia Giulia, proiettata al centro dell’Europa.

L’evento del 22 giugno, organizzato nell’ambito di GO! 2025 e GO! 2025 & Friends in occasione di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025, ha visto Alanis Morissette esibirsi per la prima volta in Italia con il suo tour mondiale che celebra i 30 anni di Jagged Little Pill. Il pubblico ha risposto con entusiasmo ai grandi successi come Hands Clean, You Learn, Ironic e You Oughta Know, vivendo una serata di grande emozione e musica indimenticabile.