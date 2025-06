Scarica i sacchi dal camion e si schiaccia la mano: autista in ospedale

L’infortunio sul lavoro a Vidulis di Dignano.

Brutto infortunio sul lavoro questa mattina per un autista 37enne, residente a Pasiano di Pordenone, impiegato dalla Ideal Service Srl: l’incidente è avvenuto in un’area agricola di Vidulis di Dignano. Durante le operazioni di scarico di concime dal cassone del proprio camion, l’uomo si è schiacciato accidentalmente un dito della mano sinistra, riportando la sub-amputazione della falange.

L’infortunio è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. L’autista è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di San Daniele del Friuli. Dopo le prime cure, è stato trasferito al reparto di chirurgia della mano dell’ospedale di Pordenone, specializzato in traumi di questo tipo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di San Daniele.