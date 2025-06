Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per martedì 24 giugno

Il meteo in Friuli.

Dopo il veloce fronte atlantico che ha interessato la regione nel pomeriggio di ieri, il meteo in Friuli torna stabile, con condizioni tipicamente estive e soleggiate su gran parte del territorio. Per la giornata di oggi, le previsioni indicano cielo sereno in pianura e lungo la costa, mentre sulla zona montana il cielo si presenterà poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni.

Le temperature si manterranno elevate, con massime comprese tra i 32 e i 34 gradi in pianura, mentre sulla costa i valori massimi oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. Le minime saranno tra i 19 e i 21 gradi in pianura e tra i 22 e i 24 lungo il litorale. In quota, previste temperature intorno ai 20 gradi a 1000 metri e 14 gradi a 2000 metri. I venti saranno deboli, prevalentemente di brezza, contribuendo a una sensazione di caldo moderatamente sopportabile, specie nelle ore centrali della giornata.