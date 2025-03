In Friuli, a Codroipo, è attiva la Comunità energetica rinnovabile della Marca Trevigiana.

Friuli al centro della transizione energetica: grazie al supporto di Enel, è attiva nel territorio friulano la Comunità energetica rinnovabile “CER della Marca Trevigiana” per permettere agli aderenti di avere un ruolo attivo dal punto di vista ambientale e di conseguire un incentivo economico statale che potrà variare in base alle abitudini di consumo.

La CER della Marca Trevigiana dispone in Friuli di un impianto fotovoltaico, per un totale di 1 MWp, per la condivisione di energia pulita.

L’impianto di Codroipo.

In Friuli, a Codroipo, è in corso il popolamento della Comunità Energetica Rinnovabile “CER della Marca Trevigiana”, una realtà innovativa che coinvolge i comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Varmo, Rivignano Teor e Sedegliano.

La partecipazione è volontaria e aperta ed è possibile aderire alla CER della Marca Trevigiana negli Spazi Enel del territorio friulano: a Udine in via Savorgnana 15 e in Via Tiberio Deciani, 19; a Pordenone in Piazzetta Ado Furlan 3 e a Codroipo in Via Circonvallazione Ovest 11/13.