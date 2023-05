Incendio a Codroipo, abitazione va in fiamme nella notte

Incendio a Codroipo nella notte tra venerdì e sabato.

Misterioso incendio nella notte tra venerdì e sabato a Codroipo. Alle ore 1.10 circa due squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Codroipo, con il supporto dell’autobotte e dell’autoscala, giunte dalla sede centrale del comando Vigili del fuoco di Udine, sono intervenute in via Udine, a Zompicchia di Codroipo, per l’incendio di un’abitazione.

All’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già coinvolto l’intera abitazione di due piani. I vigili del fuoco dopo aver indossato tutti i dispositivi di protezione individuale hanno iniziato le operazioni di spegnimento e verificato che all’interno dell’abitazione non vi fossero persone intrappolate. Concluse le operazioni di spegnimento sono passati alla fase di messa in sicurezza.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione dell’incendio agli alloggi attigui a quello andato a fuoco. Sul posto erano presenti anche i carabinieri e il personale sanitario fatto giungere in supporto, ma che fortunatamente non ha dovuto operare. Rimane il mistero sulle cause dell’incendio che fortunatamente non ha coinvolto persone.