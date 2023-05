Giuseppe Cruciani mangia carne d’orso in un ristorante del Friuli.

Ennesima provocazione di Giuseppe Cruciani: il conduttore radiofonico ha scelto un ristorante del Friuli per mangiare carne di orso. Aggiungendo, sul suo profilo Instagram, immancabile video e commento: “Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa: voto 10. Ma non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà”.

Quanto basta, però, come probabilmente era nelle sue intenzioni, per scatenare un mezzo putiferio sui social. E riaccendere il dibattito sugli orsi, a cominciare naturalmente da JJ4.