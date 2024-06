Incidente a Codroipo.

Qualche minuto prima delle 19 di oggi, 27 giugno 2024, la squadra dei vigili del distaccamento di Codroipo è intervenuta sulla SS 13 a Codroipo, all’incrocio con via Pordenone, per un incidente stradale tra due autovetture: a seguito di un tamponamento, uno dei veicoli è finito in un fossato e la guidatrice è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo.

Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno stabilizzato il mezzo poi hanno creato un varco, lato passeggero, dal quale è entrato un vigile per supportare la ferita; successivamente vigili del fuoco e personale sanitario hanno sistemato la donna sulla barella spinale e la hanno estratta dall’abitacolo. Una volta affidata la signora si sanitari i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area del sinistro. Sul posto anche i carabinieri di Campoformido. Si sono registrati disagi al traffico sulla ss13 in direzione Udine-Pordenone.