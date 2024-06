La tragedia poco prima delle 18 vicino al cimitero. Nulla da fare per un 76enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, a Villaorba di Basiliano, lungo l’ex strada provinciale 101. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, sul posto per i rilievi, una Fiat Punto ha urtato un ciclista vicino al cimitero.

Per l’uomo in sella alla bici, Orlando Romano, 76enne residente a Codroipo, ma originario del paese, non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, giunto con ambulanza ed elisoccorso. In seguito al violento impatto, Romano è stato sbalzato dalla bicicletta, subendo un gravissimo trauma cranico e toracico.

L’incidente ha destato profondo cordoglio nella comunità, dove la famiglia Romano è molto conosciuta.

La bici e la Fiat Punto sono stati posti sotto sequestri. L’autista della vettura, un uomo classe 1957 di Codroipo, al momento risulta indagato per omicidio stradale.