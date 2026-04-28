Torna il Palio Teatrale Studentesco di Codroipo: giovani protagonisti sul palco per la 33ª edizione

Torna a Codroipo uno degli appuntamenti più attesi dedicati al teatro giovanile: il 33° Palio Teatrale Studentesco “Città di Codroipo”, che conferma e rilancia una tradizione capace di coniugare formazione, creatività e partecipazione.



L’edizione 2026 si presenta come una delle più partecipate degli ultimi anni, con un numero significativo di gruppi scolastici coinvolti provenienti da tutto il territorio regionale. Un segnale importante che testimonia la vitalità del teatro tra i giovani e il valore del Palio come spazio di espressione, confronto e crescita.



Accanto agli spettacoli in concorso, il programma si arricchisce con tre spettacoli ospiti fuori concorso, pensati per ampliare l’offerta culturale e offrire ulteriori occasioni di incontro con linguaggi teatrali diversi.

A valutare le performance sarà una giuria composta da: Valentina Cengarle (esperta qualificata), Monica Aguzzi (Associazione Zerotraccia Teatro APS), Gabriele Bosco (Associazione Ottagono), Stefano Polano (esperto qualificato), Alberto Soramel (Compagnie Teatral Agnul di Spere di Codroipo). Presidente onorario, senza diritto di voto, sarà l’Assessore alla Cultura Silvia Polo. Grazie alla collaborazione con ERT FVG la compagnia vincitrice avrà la possibilità di replicare il suo spettacolo all’interno della stagione teatrale 2026/27 del Teatro Benois De Cecco di Codroipo.

Il Palio è reso possibile grazie al sostegno di Banca360 FVG, cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’attenzione rivolta alle iniziative culturali dedicate alle nuove generazioni. Un sentito grazie va inoltre alle associazioni coinvolte nell’organizzazione – in particolare Ottagono, Zerotraccia Teatro e Compagnie Teatral Agnul di Spere – per il lavoro condiviso che, anno dopo anno, rende possibile questo progetto.

Il Palio Teatrale Studentesco si conferma così non solo come rassegna, ma come vera e propria comunità in cui i giovani possono mettersi in gioco, raccontarsi e crescere attraverso il teatro. Codroipo vi aspetta per vivere insieme questa nuova edizione.

Il programma degli spettacoli

Gli spettacoli si terranno al Centro Culturale Ottagono di Codroipo, con inizio alle ore 20.45 e ingresso libero.



Mercoledì 29 aprile

La curiosità non bussa – I Grissini Norinesi, Licei Le Filandiere (San Vito al Tagliamento)



Giovedì 30 aprile

Il vecchio e la sua ombra. Don Chisciotte – Rassegna itinerante “La Ballerina Bianca” (Spettacolo fuori concorso)



Martedì 5 maggio

La Telemachea – ovvero l’Odissea dal punto di vista di Telemaco – ISIS V. Manzini (San Daniele del Friuli)



Mercoledì 6 maggio

Il prossimo – ISIS A. Malignani (Udine)



Lunedì 11 maggio

Una piccola cosa – Liceo Artistico G. Sello (Udine)



Martedì 12 maggio

Tutte le cose più belle – IIS J. Linussio (Codroipo)



Giovedì 14 maggio

Siete a Nord Est – Gruppo teatrale interscolastico (Tolmezzo)



Lunedì 18 maggio

No volevi disturbâ – Associazione Teatri Stabil Furlan



Martedì 19 maggio

Speckio speckio dele mie brame – ITG G. Marinoni (Udine)



Mercoledì 20 maggio

Il giardino dei ciliegi – Liceo Scientifico G. Marinelli (Udine)



Venerdì 22 maggio

Army Dreamers – Gruppo Teatrale Assetati (Spettacolo fuori concorso)

A seguire: premiazione del gruppo vincitore del Palio Teatrale Studentesco 2026.