A Dignano nasce il “Sentiero delle Filandere”: 8 chilometri tra natura, storia e salute

Un nuovo percorso dedicato al benessere, alla valorizzazione del territorio e alla riscoperta delle tradizioni locali. Sarà inaugurato mercoledì 29 aprile alle ore 15.30, in piazza Cimolino, il “Sentiero delle Filandere”, inserito nel progetto regionale “FVG in Movimento. 10mila passi di salute” (2019-2026), promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Salute e coordinato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con ANCI FVG, Università di Udine e PromoTurismo FVG.



L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nel percorso di promozione degli stili di vita sani e delle comunità attive, con un’attenzione particolare al legame tra attività fisica, ambiente e identità culturale.

L’inaugurazione e il programma

La cerimonia prenderà il via con i saluti istituzionali del sindaco di Dignano, Giambattista Turridano, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e dei rappresentanti di Federfarma FVG. Seguiranno alcuni interventi dedicati al tema della salute e della prevenzione, con approfondimenti sugli stili di vita attivi e sui risultati raggiunti nei sette anni del progetto regionale.



Alle 16 spazio alla presentazione ufficiale del nuovo percorso “Sentiero delle Filandere” e del “Sentiero del Fiume”, a cura dell’assessore comunale Rachele Orlando. L’evento si concluderà con una passeggiata aperta a tutti lungo il tracciato, accompagnati da associazioni locali e gruppi di cammino.

Il percordo del Sentiero delle Filandere.

Il Comune di Dignano si caratterizza per una conformazione unica: un territorio verticale che si sviluppa lungo il corso del maestoso fiume Tagliamento, coinvolgendo le sue quattro frazioni. Il percorso principale, di circa 8 km, si snoda attraverso le frazioni di Bonzicco, Dignano e Vidulis, offrendo un’esperienza immersiva nella natura e nella storia locale.



La passeggiata inizia dalla vivace piazza di Dignano, cuore pulsante della comunità e delle attività commerciali locali e prosegue in direzione Bonzicco, passando accanto alla storica filanda di Dignano, testimonianza del passato industriale del comune. Attraversando il centro di Bonzicco, si può apprezzare l’atmosfera senza tempo di una borgata che sembra custodire i ritmi di un’epoca lontana. In Piazza Cimolino, l’affresco “Il Guado fra Spilimbergo e Dignano” di Plinio Missana racconta un frammento della storia locale.



Proseguendo tra le vie del paese, si raggiunge la Pieve di San Pietro, un gioiello di origine medioevale che custodisce secoli di spiritualità e tradizione. Le strade di campagna che circondano il percorso principale offrono un’immersione nel paesaggio rurale tipico della zona: caseggiati, ville, borgate e colture si alternano in un mosaico che racconta la vita contadina di un tempo. Ai margini dei campi spiccano i gelsi, alberi simbolo della comunità friulana e della sua storia legata alla produzione della seta. Scendendo verso il greto del Tagliamento a Vidulis, il panorama cambia radicalmente. Qui, la vista si perde su una distesa di bianchi sassi, mentre le acque azzurre del fiume scorrono creando giochi di luce e riflessi. Questo ambiente naturale incontaminato è un invito a rilassarsi e riconnettersi con la natura. Il percorso poi ci riporta nel centro paese per rientrare verso Dignano al punto di partenza.

Per chi desidera esplorare ulteriormente, è disponibile una variante al percorso principale, di circa 7,5 km, tra Vidulis a Carpacco, attraversando anche questa frazione, sotto le colline, in susseguirsi di tratti abitati e di campagna offrendo un’oasi di pace immersa nel verde e che cambia il suo aspetto ad ogni stagione. Vi invitiamo a percorrere questi sentieri e a lasciarvi ispirare dalla bellezza, dalla storia e dalla natura che rendono unico il nostro territorio. Ogni passo è un’opportunità per scoprire, respirare e vivere il benessere.