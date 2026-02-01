Prevenzione oncologica: il Progetto Martina incontra gli studenti del Linussio

Medici, scuola e associazioni insieme per sensibilizzare i giovani dell’istituto di Codroipo.

Si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Jacopo Linussio” l’incontro del Progetto Martina promosso dal Lions Club Medio Tagliamento. L’iniziativa, dedicata all’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica rivolta ai giovani, ha coinvolto complessivamente 127 studenti suddivisi in due turni, con al primo turno le classi 3APSC, 3CLSA, 3ATE, 3BRIM (totale 67 studenti) e al 2° turno le classi 3CENO, 3BENO, 3ACR, 3BCR (totale 60 studenti) con l’importante sensibilizzazione delle referenti del progetto per l’IIS Linussio, la professoressa Elena Tamagini e la professoressa Silvia delle Vedove.

Come ha indicato in apertura dell’appuntamento la dirigente scolastica Ornella Michelizza questi momenti sono utili sia come vicinanza delle associazioni del territorio alla scuola e ancor di più perché sensibilizzano i giovani al tema del corretto stile di vita, spesso dato per scontato. Ha ricordato che ormai è l 4° anno consecutivo di collaborazione, e l’attenzione anche della scuola è aumentata. Il Presidente del Lions Club Medio Tagliamento Pierpaolo Trevisan e l’officer di Club del progetto Martina dott. Giovanni Moretti hanno illustrato l’attività dei Lions diretta a portare l’aiuto con energia ovunque sia necessario, nelle nostre comunità e in tutto il mondo, e raccontato delle diverse iniziative sociali e culturali che svolgono nel Codroipese e San Vitese a favore anche dei ragazzi.

I relatori dell’incontro sono stati il dottor Tonino Menis (ginecologo) e il dottor Paolo Sandri (oncologo) i quali con un linguaggio chiaro e non allarmistico, hanno illustrato i corretti stili di vita e i principali segnali di allarme relativi ad alcuni tumori che possono insorgere o iniziare a svilupparsi in età giovanile. L’obiettivo dichiarato è stato fornire strumenti pratici di prevenzione primaria e promuovere la cultura della diagnosi precoce, anche insegnando le modalità semplici di autocontrollo, una attività fisica costante che deve avvenire già alla loro età. Diversi i ragazzi impegnati nello sport, ma ancor più e stato osservato quelli che non svolgono alcuna attività.

Il Progetto Martina, realizzato come detto in collaborazione con il Lions Club Medio Tagliamento, si inserisce nelle attività di Educazione civica dell’Istituto e punta a sensibilizzare i ragazzi su comportamenti salutari e sulla responsabilità individuale verso la propria salute. L’iniziativa prevede inoltre la compilazione di questionari da parte degli studenti, strumento utile per valutare il gradimento e l’efficacia informativa dell’intervento a cui diversi ragazzi hanno risposto indicando “penso sia molto utile fare dei controlli” e ringraziando per i temi trattati. Il Lions Club ha ribadito il proprio impegno nel promuovere progetti di prevenzione e cultura sanitaria sul territorio. L’adesione e l’attenzione degli studenti conferma l’importanza di portare nelle scuole contenuti di prevenzione e informazione sanitaria.