Finge di fermarsi all’alt, poi tenta la fuga: beccato con 5 chili di hashish in auto

Un normale servizio di controllo stradale condotto dalla Polizia Locale di Reana del Rojale lungo la Statale 13 “Pontebbana” è sfociato in un maxi sequestro di hashish. Tutto è iniziato quando gli agenti hanno intimato l’alt a una piccola utilitaria.

Il conducente ha inizialmente accostato, fingendo di fermarsi, per poi riprendere repentinamente la marcia nel tentativo di seminare la pattuglia nel traffico. La Polizia Locale lo ha seguito immediatamente e, grazie alla conoscenza del territorio e alla prontezza della manovra, è riuscita a bloccare il veicolo dopo un breve tragitto in totale sicurezza.

Il carico da 50.000 euro

Una volta fermato il mezzo, il conducente — un cittadino pakistano di 26 anni residente a Udine — ha continuato a manifestare un eccessivo nervosismo e riluttanza al controllo. La perquisizione accurata dell’abitacolo ha svelato il motivo della fuga: all’interno sono stati rinvenuti oltre 5 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti. Secondo le stime, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare una somma superiore ai 50.000 euro se immesso sul mercato.

L’arresto e il plauso del Comandante

Su disposizione del Sostituto Procuratore di Udine, il dottor Luca Olivotto, il giovane è stato arrestato e scortato presso la Casa Circondariale di via Spalato. Il Comandante della Polizia Locale, il Commissario Capo Massimo Pascottini, ha espresso il suo sincero ringraziamento agli agenti per l’eccezionale operazione condotta: “Il sequestro dell’ingente quantità di hashish e il tempestivo arresto del responsabile testimoniano non solo l’elevata professionalità, ma anche l’importanza fondamentale di un controllo del territorio costante e capillare per garantire la legalità”.