Dieci nascite in 24 ore a Pordenone: il “baby boom” al Santa Maria degli Angeli

All’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone quella tra venerdì 1° e sabato 2 maggio è stata una notte speciale. In sole 24 ore sono venuti alla luce dieci bambini, cinque maschi e cinque femmine, trasformando le ore notturne in un susseguirsi continuo di emozioni per famiglie e personale sanitario. Un ritmo intenso, ma accompagnato da un clima di grande serenità all’interno del reparto di Ostetricia.

Tutti i parti senza complicazioni

Le nascite si sono svolte tutte regolarmente e senza particolari criticità. Secondo quanto riferito dall’Asfo, il reparto ha gestito l’intera situazione con continuità, garantendo assistenza costante alle mamme e ai neonati. Non è stato necessario attivare il reparto di Ostetricia 2, a conferma di un’organizzazione efficiente anche in una notte così densa di eventi.

Il lavoro silenzioso dello staff

Dietro i numeri, c’è il lavoro di un’équipe che non si è fermata. Medici, ostetriche e operatori sanitari hanno seguito ogni nascita con attenzione e presenza costante, accompagnando le famiglie in uno dei momenti più importanti della loro vita.

“Tutto lo staff, non solo medico, ha lavorato senza sosta per garantire assistenza e sicurezza a tutte le mamme e ai neonati, dimostrando ancora una volta grande professionalità e impegno”, ha sottolineato la responsabile del reparto, la dottoressa Valentina Piccoli, con evidente soddisfazione.