Sapori Pro Loco sfida il meteo: migliaia a Villa Manin per celebrare i gusti del Friuli

Chiuso il primo weekend di Sapori Pro Loco.

Nemmeno il tempo incerto ha fermato l’entusiasmo per il primo weekend di Sapori Pro Loco, la rassegna dedicata alle specialità del Friuli Venezia Giulia, che ha animato i giardini di Villa Manin di Passariano. Fin da sabato 17 a pranzo, migliaia di visitatori hanno affollato gli stand delle 24 Pro Loco, pronte a proporre una sessantina di piatti tipici, accompagnati da vini e birre artigianali del territorio.

“Siamo soddisfatti di questo avvio – ha dichiarato Pietro De Marchi, presidente del Comitato regionale UNPLI FVG –. Nonostante un po’ di pioggia sabato pomeriggio, la sera il pubblico è tornato numeroso. La domenica di sole ha fatto il resto, richiamando un flusso continuo di presenze. Ma ciò che conta davvero è l’impegno degli oltre 500 volontari coinvolti, che hanno accolto tutti con un sorriso e tanto orgoglio per la propria cultura gastronomica”.

Degustazioni, cultura e inclusività

Fulcro della domenica è stata l’Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, realizzata con il supporto della Regione e PromoTurismoFVG, dove si sono susseguite degustazioni guidate, tra cui i vini del concorso “Filari di Bolle”, organizzato dalla Pro Loco Pro Casarsa e AIS FVG, e i vincitori della mostra “Bertiûl tal Friûl”, presentati da Assoenologi.

Non sono mancate iniziative come l’incontro dedicato al radicchio Rosa dell’Isonzo, mentre nel Cortile d’Onore si è fatto spazio alla musica con i concerti dei Feneke Funk e della Soul Orchestra, protagonisti rispettivamente sabato e domenica.

Tra arte, natura e inclusione

Spazio anche all’arte, con il Concerto aperitivo nella Cappella di Sant’Andrea in memoria del M.o Davide Liani, e con la mostra a cielo aperto del Circolo Artistico Quadrivium. Per i più piccoli e le famiglie, giochi, animazioni e laboratori creativi con il Progetto Giovani di Pozzuolo. Ampia la proposta outdoor, con la camminata “FVG in Movimento – 10mila passi di salute” lungo un itinerario tra Codroipo, il torrente Corno e lo Stradone Manin, accompagnati dal gruppo “Chei di Codroip”.

Non sono mancate la fiera dell’artigianato e le dimostrazioni di antichi mestieri, mentre la rassegna letteraria “Parole a colazione” ha proposto la conferenza “Il mito del Giardino di Eden” con il prof. Aldo Magris.

Momento di grande significato è stata la consegna ufficiale delle joelettes, carrozzine speciali per escursioni in montagna rivolte a persone con disabilità, da parte dell’associazione Idee di Corsa Aps, con il patrocinio del Comune di Codroipo: “Un segno tangibile – ha spiegato l’associazione – di quanto l’inclusione sia al centro anche delle esperienze all’aria aperta”.

Sapori Pro Loco tornerà nel fine settimana del 23-25 maggio, culminando domenica sera con il ritorno dello spettacolo pirotecnico. Un’occasione per gustare il territorio, viverlo e condividerlo, tra sapori, tradizioni e comunità.