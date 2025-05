Concluso il Biker Fest International a Lignano.

Una 39ª edizione da incorniciare per la Biker Fest International di Lignano, che chiude il suo lungo weekend con numeri da record, entusiasmo alle stelle e uno sguardo già rivolto al 40º anniversario. Con una partecipazione che ha superato le 240.000 presenze, il più storico motoraduno italiano si conferma tra i principali eventi europei dedicati alla cultura custom, ai motori e allo stile di vita biker.

Protagonisti assoluti della domenica, i grandi appuntamenti di chiusura: il Custom Bike Show, tappa italiana dell’AMD World Championship, ha premiato le migliori officine artigiane europee; la U.S. Car Reunion ha riempito le strade con oltre 500 muscle car, pick-up e auto classiche americane; e la Distinguished Gentleman’s Ride ha portato eleganza e solidarietà in sella su due ruote.

Il Best in Show dell’Italian Motorcycle Championship (IMC) è andato all’officina varesina Mannaia, che ha conquistato la giuria con una racer rétro curata nei minimi dettagli, un vero gioiello su due ruote. Nella selezione internazionale curata da AMD sono saliti sul podio tre custom da manuale: la Harley-Davidson WL Lucifer del 1942 firmata Gallery Motorcycles, la Moto Guzzi AP 2.0 di Bepy Moto e la Harley Street Glide Turbo realizzata da Asso Special Bike.

Spazio anche alla creatività giovanile con il contest 50cc Fever Fest, dedicato agli iconici cinquantini a due tempi. A stupire tutti è stato Erich Oberpertinger (EGIG) da Bolzano, con una Vespa prototipo da ben 100 cavalli. Nel frattempo, il Palapineta ha ospitato la mostra collettiva “Libri, Arte e Cultura” con gli artisti Dom Art, Sandra Guerra, Jimmy Richter, Nadia Toscano e Paola Zanette, organizzata da Iris Pia Molina dell’associazione Gordineto APS.

“Siamo entusiasti del risultato raggiunto – dichiarano gli organizzatori – e già al lavoro per rendere l’edizione 2026, quella del 40º, ancora più ricca, inclusiva e spettacolare, con nuove aree tematiche e soluzioni per la mobilità sostenibile.” Prossimo appuntamento? Dal 18 al 21 settembre, sempre a Lignano, per l’attesissima Italian Bike Week.