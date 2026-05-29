Omicidio a Porcia, ucciso mentre difende la figlia: cosa sappiamo finora

Un uomo di 59 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, al termine di una violenta lite scoppiata in ambito familiare a Porcia. La vittima era il padre della donna coinvolta nella relazione con il 51enne, suo ex compagno, che ha colpito l’uomo.

I due avevano tre figli e, secondo quanto ricostruito finora, il 51enne si sarebbe recato sul posto con l’intenzione di incontrare la donna per chiarire alcuni aspetti legati alla separazione. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’abitazione della vittima, in strada, dove il confronto è rapidamente degenerato. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne sarebbe intervenuto per difendere la figlia durante la lite.

L’allarme è scattato attorno alle 16, quando alcuni familiari hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone e il personale sanitario.

L’aggressione e la dinamica

Nel corso del confronto, la situazione sarebbe precipitata fino all’aggressione mortale. La vittima sarebbe stata colpita con un oggetto tagliente, verosimilmente un collo di bottiglia. Nella zona non sarebbero stati rinvenuti coltelli. La dinamica esatta e l’arma utilizzata restano al centro degli accertamenti investigativi.

Il 51enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi, anche con l’intervento dell’elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diverse ferite nel corso dell’alterco. La Squadra Mobile sta ricostruendo la sequenza dei fatti e i ruoli dei soggetti coinvolti, mentre la posizione del 51enne resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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