Tecnologia a misura di bambino: da Codroipo il libro di Gabriele Gobbo

Gabriele Gobbo, autore e ideatore di FvgTech, lancia “Le Avventure della Mela”.

Come si racconta una rivoluzione tecnologica a un bambino di 5 anni? Semplice: con matite, fantasia e una colonna sonora originale. È questa la formula di “Le Avventure della Mela”, il nuovo libro da colorare ideato dal divulgatore codroipese Gabriele Gobbo, che trasforma la storia della Apple in una favola interattiva per tutta la famiglia.

Disponibile su Amazon (dove ha già raggiunto posizioni in classifica di categoria degne di nota), il libro si propone di creare un momento di condivisione “analogico”, stimolando la curiosità dei più piccoli verso il mondo della tecnologia in modo creativo e lontano dagli schermi.

Un trampolino verso le competenze del futuro

Il progetto non è solo un passatempo, ma uno strumento educativo mascherato da gioco. L’autore Gabriele Gobbo spiega la visione dietro al libro: “L’ho creato con il desiderio di regalare momenti da vivere insieme, ma anche per stimolare nei più giovani la curiosità verso la tecnologia vera, quella fatta di sogni e idee. Può diventare un piccolo trampolino verso le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) o semplicemente un modo per raccontare, disegnando, com’era il futuro quando eravamo piccoli.”

La tecnologia come sogno e meraviglia

A impreziosire il volume è la prefazione di un altro noto esperto del settore, il codroipese Marco Cozzi, presidente del Digital Security Festival. Cozzi sottolinea l’importanza di coltivare la fantasia: “Con semplicità, Gabriele ci ricorda che la vera magia della tecnologia risiede proprio nella capacità di stupirsi, nel coltivare uno spirito di meraviglia. È un invito a ritrovare quello sguardo curioso che rende la tecnologia non uno strumento, ma un sogno da inseguire con entusiasmo e immaginazione.”

Un progetto radicato nel territorio

Sia Gobbo che Cozzi sono figure centrali nella divulgazione tecnologica in Friuli-Venezia Giulia. Sono i co-fondatori del Digital Security Festival, l’importante evento sulla sicurezza digitale nato in regione, e Gobbo è l’ideatore del programma TV “FvgTech”.



“Le Avventure della Mela” include anche elementi aggiuntivi come giochi di parole da completare e QR code che, una volta inquadrati, danno accesso a canzoni inedite per bambini, offrendo una vera e propria colonna sonora all’esperienza di lettura e colore.



