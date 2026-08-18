Villa Manin, aperture serali straordinarie il 19 e 26 agosto

Le mostre su Klimt e sulla bicicletta resteranno aperte fino alle 21. Il 19 agosto è prevista anche una visita guidata gratuita alla mostra sulla Nuda Veritas

Le mostre in corso a Villa Manin di Passariano di Codroipo resteranno eccezionalmente aperte fino alle 21 nelle serate di mercoledì 19 e 26 agosto 2026. L’apertura straordinaria è organizzata in occasione delle serate musicali estive che si terranno nel locale situato nella Barchessa di ponente della dimora monumentale.

Saranno visitabili fino alle 21 le mostre “Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas. Klimt” e “Ruota Libera. La bici nell’evoluzione sociale dell’Italia”.

Visita guidata alla Nuda Veritas

Mercoledì 19 agosto alle 20 è inoltre in programma una visita guidata gratuita alla mostra dedicata alla Nuda Veritas. A condurla sarà Vania Gransinigh, direttrice del Servizio gestione Villa Manin, catalogazione e sviluppo del territorio.

La visita proporrà un approfondimento dedicato ai temi e alle suggestioni dell’opera. La partecipazione è possibile solo su prenotazione, con un massimo di 25 persone.

Per prenotarsi è necessario scrivere a [email protected].

La mostra su Klimt fino al 6 settembre

L’iniziativa offre l’opportunità di vedere da vicino il dipinto esposto a Villa Manin grazie alla collaborazione con MondoMostre, Kunsthistorisches Museum e Theatermuseum di Vienna.

L’esposizione è curata da Cäcilia Bischoff e si avvia alla conclusione. La mostra “Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas. Klimt” sarà infatti visitabile fino al 6 settembre 2026.

Biglietto ridotto con la consumazione al bistrot

Nelle serate del 19 e 26 agosto è prevista anche un’agevolazione per chi frequenterà il bistrot “Al Doge”.

Chi si presenterà in biglietteria con uno scontrino di consumazione effettuata al bistrot a partire dalle 19 della stessa serata potrà usufruire di un biglietto ridotto per accedere a Villa Manin.

L’agevolazione sarà valida indipendentemente dalla partecipazione alla visita guidata.