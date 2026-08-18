Torce accese e occhi nel buio: alla Riserva di Cornino torna la Notte da gufi

Sabato 22 agosto torna la “Notte da gufi”, un’avventura al buio tra sentieri, suoni e animali notturni per i bambini più coraggiosi.

Alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino torna uno degli appuntamenti estivi più amati dai bambini. Sabato 22 agosto, dalle 20 alle 22, si terrà la nuova edizione della “Notte da gufi per bambini coraggiosi”, un’avventura serale dedicata alla scoperta degli animali notturni e dei segreti dell’area protetta.

Il ritrovo è previsto al Centro visite della Riserva, dove il personale della Coop Pavees, che gestisce il sito sotto la presidenza di Luca Sicuro, accoglierà i giovani partecipanti. Da qui partirà un’escursione guidata tra sentieri, suoni misteriosi e sorprese nascoste nell’oscurità. L’iniziativa permetterà ai bambini di osservare la Riserva da una prospettiva insolita, immergendosi nelle atmosfere della sera e imparando a riconoscere le tracce e i richiami degli animali che entrano in attività dopo il tramonto.

Come partecipare alla “Notte da gufi”

Per affrontare l’escursione sono richiesti abbigliamento e calzature adeguati, oltre a una torcia o una lampada frontale. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. La prenotazione può essere effettuata telefonando al numero 0427 808526 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].

“La Notte in Riserva ha sempre riscosso un notevole successo, che siamo certi si ripeterà in questa occasione”, commenta il vicesindaco di Forgaria con delega alla Riserva Luigino Ingrassi, ponendo l’accento sulla ricchezza della programmazione annuale messa a punto dalla Coop Pavees, che propone iniziative in grado di attirare varie fasce d’utenza.