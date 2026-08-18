Irreperibili dopo le condanne, rintracciati e arrestati a Udine: dovranno scontare 13 anni

La polizia ha arrestato un 36enne e un 38enne.

La Polizia di Stato di Udine ha rintracciato e arrestato due uomini di 36 e 38 anni, destinatari di provvedimenti definitivi emessi dalla Procura di Udine. I due, condannati dal Tribunale udinese, dovranno scontare complessivamente 13 anni di reclusione.

Il primo arrestato è un 36enne di origine centroafricana, condannato a nove anni di carcere in seguito a un cumulo di pene per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2021 e il 2023. L’uomo, senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno, si era reso irreperibile dopo l’emissione del provvedimento. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Udine hanno permesso di individuarlo nel Pordenonese e di procedere all’arresto.

Il secondo provvedimento riguarda un 38enne di origine magrebina, condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per maltrattamenti commessi in ambito familiare a Udine nel corso del 2023. Gli elementi raccolti durante le indagini avevano portato alla sua condanna. Anche il 38enne, residente in un comune dell’hinterland udinese, si era inizialmente reso irreperibile, ma è stato successivamente localizzato e arrestato dagli agenti.