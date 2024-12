Al Castello di Colloredo di Monte Albano.

Per il terzo anno consecutivo, torna Castello di Natale Christmas Market Fvg a Colloredo di Monte Albano. Il Castello apre le porte e si prepara ad accogliere famiglie e amanti dei prodotti

enogastronomici e dell’artigianato locale con tante idee regalo. Un mercatino unico nel suo genere che vuole promuovere le eccellenze del Natale in Friuli Venezia Giulia e regalare un momento di sereno e spensierato shopping natalizio.

La corte e le sale interne del castello accoglieranno 35 espositori tra artigiani e produttori selezionati secondo criteri di unicità e qualità dei progetti. Molte delle aziende agroalimentari partecipanti sono riconosciute dal marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’, dando valore alla filiera e garantendo la massima trasparenza in cosa e come producono

Il mercatino sarà aperto sabato dalle 14:30 alle 22:30 e domenica dalle 10:00 alle 19:30. Anche quest’anno un ricco programma di Laboratori di Natale per adulti e bambini di tutte le età permetterà alle persone e ai bambini di capire il valore aggiunto del ‘creare a mano’ con l’aiuto di artigiani e professionisti del Fvg.

Artigianato, tradizione e cultura gastronomica saranno i veri protagonisti. Durante le giornate di sabato e domenica saranno presenti attività di intrattenimento per famiglie come i ‘giochi in legno’ di una volta, spettacoli di artisti di strada a tema natalizio con il Duo Mà Mè Circus e la Banda Filarmonica di Mels con la colonna sonora natalizia. Sarà inoltre possibile visitare la sala immersiva all’interno del Castello, un viaggio di 10 minuti immersi nel territorio della collinare rimanendo, in realtà, sempre nello stesso luogo.

A completare l’offerta una nuova Area Food nella piazzetta antistante l’entrata del Castello con punti ristoro e posti a sedere. Una novità la presenza di due Food Truck del territorio come ‘Fornâs Fattoria Ruspante’ e ‘Là di Cesar’ a marchio Io Sono Fvg, che con la Pro Loco di Colloredo di M.A. delizieranno i visitatori con piatti del territorio e bevande calde.

L’iniziativa è organizzata da Pro Loco Colloredo di Monte Albano in collaborazione con Comune di Colloredo di Monte Albano, Comunità Collinare del Friuli, Associazione Culturale Farm Food Culture, Io Sono Friuli Venezia Giulia, Alveare Udine e Buddy Market.