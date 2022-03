La sparatoria di Caporiacco a Colloredo di Montalbano.

La donna, una 44enne straniera residente a San Vito al Tagliamento, è fuori pericolo. È stata operata in ospedale a Udine e le sue condizioni sono in miglioramento. Ma cosa sia successo, questa mattina, intorno alle 9,30, nel campo di Caporiacco, frazione di Colloredo di Montalbano, è ancora al vaglio degli inquirenti. Compresa la relazione che legasse Enzo Minisini, 75 anni, residente nel comune, morto per un colpo di pistola, a questa donna.

L’ipotesi più probabile sulla quale si sono concentrati gli investigatori è di un tentativo di omicidio terminato nel suicidio del pensionato. Perchè si trovassero in quel campo, questa mattina, con la Panda di Minisini è ancora da chiarire. La pistola è stata trovata a terra vicino al corpo senza vita dell’uomo, altro elemento che farebbe propendere per l’estremo gesto. È stata la 44enne a chiedere aiuto ad un residente di passaggio, attirato dal frastuono degli spari. Il resto è una cronaca già scritta: la corsa in ospedale per salvare la donna e le indagini dei carabinieri.

