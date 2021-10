La festa per i 100 anni di Gelinda Deganut a San Vito al Torre.

Un nuovo ingresso nel “club dei centenari” in Friuli. È quello di Gelinda Deganut, storica cuoca dell’asilo di San Vito al Torre, che ha appena festeggiato i 100 anni.

Per celebrare il traguardo, “nonna Linda” ha ricevuto la visita del sindaco, Doretta Cettolo, e del parroco, don Fabio Basso. Ma tutta la comunità si è stretta in un abbraccio virtuale per una concittadina così speciale.

Nonna Linda con il sindaco Cettolo e don Fabio

(Visited 130 times, 130 visits today)