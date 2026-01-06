Massimo Dapporto e Fabio Troiano al teatro di Cormons con ‘Pirandello pulp’

Una commedia irresistibile, surreale, intelligente che smonta Pirandello, pezzo dopo pezzo, sarà in scena, venerdì 9 gennaio, alle 21, al Teatro Comunale di Cormons dove Massimo Dapporto e Fabio Troiano saranno i protagonisti di ‘Pirandello Pulp‘. I due grandi attori, diretti dalla brillante regia di Gioele Dix, divertono e sgretolano ogni certezza con la complicità del pubblico, trasformando un grande classico pirandelliano in un gioco senza regole. Lo spettacolo è scritto da Edoardo Erba ed è una produzione Teatro Franco Parenti.

Siamo in prova, sul palco dove deve andare in scena ‘Il Giuoco delle Parti’ di Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspetta un altro tecnico per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire e Carmine, pur di non salire sulla scala a piazzare le luci, si mette a discutere ogni dettaglio della regia. Le sue idee vengono da una sessualità vissuta pericolosamente, ma sono innovative, e Maurizio passa dall’irritazione all’entusiasmo, concependo infine l’idea di una regia pulp: un Giuoco delle parti ambientato in uno squallido parcheggio di periferia, dove si consumano scambi di coppie.



I ruoli si invertono, e ora è Maurizio che sale e scende dalla scala per puntare le luci, mentre Carmine è diventato la mente pensante. Sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà precipitare la commedia verso un finale inaspettato. Il metateatro, specialità di Pirandello, viene interpretato da Edoardo Erba in chiave più attuale e irriverente. Eppure la lezione del maestro siciliano irrompe all’improvviso, quando il rapporto fra i due personaggi va oltre il limite del prevedibile. Divertente, intelligente e coinvolgente, questo Pirandello Pulp diretto da Gioele Dix si impone all’attenzione del pubblico come una delle più interessanti novità italiane della stagione.

La biglietteria aprirà un’ora prima dello spettacolo.