I carabinieri portano i doni della befana ai bambini dell’ospedale di Udine

I carabinieri tra i piccoli pazienti dell’ospedale di Udine.

In occasione della festività della Befana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno voluto portare un sorriso ai bambini ricoverati presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Rappresentati dal Comandante Provinciale, Colonnello Giorgio Broccone, i militari dell’Arma hanno consegnato pacchi dono contenenti giocattoli e gadget istituzionali ai piccoli degenti.

L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo, ha trasformato per qualche ora il reparto ospedaliero in un luogo di gioia e calore umano. I carabinieri si sono intrattenuti con i bambini e i loro familiari, regalando momenti di leggerezza e vicinanza in un periodo dell’anno che, per molti, dovrebbe essere dedicato alle festività in famiglia.

A sottolineare l’importanza dell’incontro anche il personale sanitario del reparto, che ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa e per la sensibilità dimostrata dai militari. Non è mancato uno scambio di parole tra carabinieri e operatori sanitari, un’occasione per rafforzare il legame tra le Istituzioni impegnate quotidianamente al servizio della comunità.