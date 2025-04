Bilancio positivo per la Pro Loco di Ragogna.

La Pro Loco Ragogna chiude il primo anno del nuovo direttivo con un bilancio positivo, caratterizzato da eventi di successo, collaborazioni e una forte partecipazione della comunità.

Nel corso dell’assemblea annuale tenutasi nelle scorse settimane, la Pro Loco ha presentato il rendiconto di quanto svolto lo scorso anno e, in una sala partecipata di volontari e associazioni, ha annunciato alcune novità e conferme per il 2025.

Tra gli appuntamenti più significativi del 2024, le manifestazioni ‘Ragogna nel Cuore’ e i Mercatini di Natale hanno consolidato il legame con il territorio, valorizzando associazioni, produttori locali e coinvolgendo attivamente bambini e ragazzi. La partecipazione a Friuli Doc, Sapori Pro Loco e Un Biel Vivi ha portato grande soddisfazione, confermando l’importanza della tradizione gastronomica locale nel contesto degli importanti eventi regionali.

Le prossime iniziative.

Guardando al futuro, la Pro Loco sta lavorando a nuove iniziative, tra cui eventi in castello e nel parco festeggiamenti, il potenziamento della collaborazione con le associazioni e le scuole, oltre ai preparativi per celebrare – nel 2026 – i 60 anni dell’associazione. Il Ragognocco, simbolo della creatività dei volontari, tornerà a grande richiesta nei prossimi eventi mentre proseguiranno anche gli interventi di valorizzazione del parco festeggiamenti e il consolidamento del rapporto con i sostenitori delle attività.

“Raccontare un anno così intenso in poche parole non è semplice, ma posso dire con certezza che il nostro impegno è stato massimo e che il desiderio di fare ancora di più è forte” sottolinea Sofia Andreutti, presidente dell’associazione sottolineando l’importanza del contributo di tutti coloro che hanno partecipato e collaborato “il futuro della Pro Loco è nelle mani di tutta la comunità e sono certa che insieme continueremo a costruire nuove opportunità per Ragogna.”

Primo appuntamento della nuova stagione questo fine settimana a Osoppo con Un Biel Vivi assieme alle altre Pro Loco della Collinare. Da venerdì 4 a domenica 6 aprile nella cornice del Parco Rivellino sarà possibile infatti assaggiare i piatti bandiera dell’associazione come il Ragognocco (cestino di frico con gnocchi allo speck), la Mindricule di Ragogna e il piatto Meraviglia (selezione di formaggi e salumi tipici).