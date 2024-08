Gorizia e Nova Gorica conquistano la stampa inglese con il Go2025

The Guardian dedica un ampio articolo a Gorizia e Nova Gorica capitali della cultura, in vista di Go2025.

Il quotidiano britannico The Guardian ha dedicato un articolo speciale a Gorizia e Nova Gorica, le città gemelle al confine tra Italia e Slovenia, che nel 2025 saranno protagoniste come capitali europee della cultura. L’articolo evidenzia come queste due città, separate nel 1947 dal Trattato di Parigi, si riuniranno simbolicamente attraverso un ricco programma culturale, sotto il tema “senza confini”.

Dal febbraio del prossimo anno, le due città ospiteranno Go2025, un evento che prevede oltre 600 manifestazioni. Il programma includerà una vasta gamma di attività, spaziando dalla musica alla danza, dall’arte al teatro, dal cinema allo sport, fino a toccare moda, ecologia e cucina. Questa straordinaria iniziativa mira a celebrare l’unità e la collaborazione tra i due Paesi, offrendo una vetrina internazionale alle eccellenze locali.

Il Guardian ha descritto Gorizia come una “gemma nascosta”, sottolineando come questa città non sia ancora una meta turistica conosciuta, neppure tra molti italiani. L’articolo invita a scoprire le bellezze e le attrazioni di entrambe le città, mettendo in risalto l’offerta artistica, turistica e gastronomica presente su entrambi i lati del confine.