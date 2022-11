Allarme sicurezza, a Fiume Veneto i contributi per le famiglie

Contributi per la sicurezza a Fiume Veneto.

Verrà destinata alle famiglie parte dei contributi regionali che il comune di Fiume Veneto ha richiesto a valere sul fondo per interventi relativi alla sicurezza urbana. E’ stato da poco pubblicato sul sito internet comunale il bando con i requisiti, la modulistica e le modalità grazie alle quali sarà possibile richiedere l’erogazione di un contributo economico a fronte di spese sostenute per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza quali impianti di videosorveglianza, antintrusione, serramenti blindati, serrature anti effrazione in immobili siti nel comune di Fiume Veneto.

Il rimborso è stabilito nella misura massima del 60% della spesa, con un minimo di 300 euro e un massimo di 900 euro, per le spese effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. La graduatoria, verificati i requisiti, verrà stilata secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il termine di presentazione delle domande è fissato nel 28 febbraio 2023.