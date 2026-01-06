Accoltella la compagna e poi si toglie la vita: lui morto in ospedale, lei è grave

E’ accaduto a Monfalcone.

Un uomo di 76 anni ha accoltellato ripetutamente la propria compagna, una donna di 63 anni, prima di rivolgere l’arma contro sé stesso. E’ successo nella notte tra il 5 e il 6 gennaio in un’abitazione di vicolo Desenibus, a Monfalcone. L’uomo è morto in ospedale, mentre la donna, seppur gravemente ferita, è sopravvissuta all’aggressione ed è ora ricoverata al Cattinara.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe colpito la compagna più volte con un coltello. Ritenendo forse di averla uccisa, si sarebbe poi inflitto delle ferite mortali. Soccorso, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. La donna, invece, nonostante le gravi lesioni, è stata salvata e si trova ora sotto osservazione medica. Le sue condizioni sarebbero stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Monfalcone, che stanno cercando di chiarire i contorni di una vicenda. Al momento non sono note le cause che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo.