Cinque appuntamenti attorno al fuoco tra fiabe, racconti, leggende e sapori tipici.

Con il nuovo anno si parte per un viaggio autentico e speciale alla scoperta di una delle tradizioni più caratteristiche del Friuli Venezia Giulia: il fogolâr. Cinque appuntamenti, a partire dal 9 gennaio, che accompagneranno gli appassionati fino al 5 febbraio nel cuore della Carnia (attorno allo Zoncolan), custode delle tradizioni più antiche, in cui il calore dell’accoglienza, i sapori e le storie di un tempo si tramandano attorno al fuoco.



“Fogolâr in Famiglia – Storie, sapori e calore nel cuore della Carnia” è l’iniziativa pensata e organizzata da PromoTurismoFVG in collaborazione con OrtoTeatro e alcune realtà del territorio per avvicinare curiosi, appassionati, famiglie e bambini alla storia della Carnia e del Friuli Venezia Giulia, un passato che parte da lontano e che rivive attraverso le narrazioni del cantastorie Fabio Scaramucci, tra fiabe, leggende e racconti popolari narrati e cantati alla luce e al tepore del fuoco.

Gli appuntamenti.

Venerdì 9 gennaio alle 17 sarà l’agriturismo Naunal, a Sutrio, ad accogliere grandi e piccini intorno al fogolâr: in questo luogo dove la natura delle Alpi Carniche incontra la tradizione friulana, tra il calore del fuoco e del legno, e in cui il fogolâr è il cuore pulsante dell’agriturismo, simbolo di convivialità, Scaramucci darà vita ai suoi racconti.

L’appuntamento successivo è in programma il 16 gennaio, sempre alle 17 tra le montagne della Carnia, a Paluzza, dove al bar Al Fogolar custodisce la magia delle tradizioni: qui il tempo sembra rallentare, avvolto dallo scoppiettio del fuoco che arde, simbolo di casa e anima del locale.

Sarà poi la volta dell’Albergo Alle Alpi, a Comeglians: tra le vette maestose della Carnia e ai piedi dello Zoncolan, “Alle Alpi” è più di un semplice locale, è un rifugio di emozioni, dove il tempo si ferma davanti al fuoco vivo del fogolâr. Un invito a vivere la montagna con lentezza, a riscoprire il valore delle storie raccontate attorno alle fiamme, a sentirsi parte di una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici, sempre in compagnia di Fabio Scaramucci (venerdì 23 gennaio, alle 17).

L’ultimo appuntamento di gennaio, venerdì 30 alle 17, sarà invece all’albergo Galles nel centro di Paluzza, in cui il cantastorie intratterrà gli ospiti con le storie e le leggende del luogo, regalando un’esperienza capace di affascinare adulti e bambini.

A febbraio, giovedì 5 sempre alle 17, sarà l’Hotel Ristorante Bellavista a Ravascletto ad aprire le porte del proprio locale con una vista magica sullo Zoncolan, accogliendo gli ospiti in un’atmosfera intima e suggestiva, dove legno e pietra si fondono in armonia regalando la sensazione di trovarsi in un luogo speciale.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito: www.turismofvg.it/eventi/fogolar-in-famiglia-storie-sapori-e-calore-nel-cuore-della-carnia, oppure contattando direttamente OrtoTeatro (320 05 300 07) e l’infopoint di Arta Terme (0433 929290 – 335 7463096; info.artaterme@promoturismo.fvg.it).

L’iniziativa si affianca al progetto già avviato qualche mese fa, “Alla scoperta dei fogolâr” tra i locali tipici e le tradizioni gastronomiche del Friuli Venezia Giulia, per scoprirne l’anima autentica e conviviale: ideato da PromoTurismoFVG e inserito in una sezione dedicata della Strada del Vino e dei Sapori, conduce gli appassionati del gusto in altre realtà del territorio per scoprire e assaggiare la cucina locale.